Nachts unter dem Hasenfell

Sie war „verlässlich wie ein Hofhund, beständig wie ein Möbelstück“: Dienstmädchen Rose lebte 25 Jahre an der Seite von Edmond und Jules Goncourt und blieb doch eine Unbekannte. Das Brüderpaar, Namensgeber des Literaturpreises, lästerte in später publizierten Tagebüchern über ganz Paris. Hauptberuflich Erben, verkehrten die Schriftsteller in Prinzessin Bonapartes Salon, wo ihnen Gustave Flaubert Freund und Rivale zugleich war. Feine Beobachter des Gesellschaftslebens, waren die Goncourts jedoch blind gegenüber jener Person, die ihnen am nächsten stand. Haushälterin Rose führte ein „Doppelleben“. So hat der Schweizer Autor Alain Sulzer den Roman genannt, in dem er die seltsame Wohngemeinschaft der Brüder und deren Dienstmädchen porträtiert. Basierend auf der Erzählung „Germinie Lacerteux“, die die Goncourts 1865 schrieben, als sie erfuhren, wer Rose wirklich war: eine verzweifelte Alkoholikerin, die zweimal ungewollt schwanger war und ihre Ersparnisse einem Tunichtgut hinterherwarf.

Rose war bereits bei der Mutter Haushälterin gewesen. Als diese starb, musste Edmond, 26, versprechen, sich um den 17-jährigen Bruder zu kümmern. Das tat er zeit seines oder besser Jules Lebens, der mit 39 an den Folgen einer Syphilis-Infektion starb, die er sich mit 19 bei einer Prostituierten geholt hatte. Die Brüder teilten alles. Schreibtisch, Vorliebe für Froschschenkel, Frauen. Das Wesentliche übersah man. Jules Krankheit und die Tatsache, dass Rose schon das Frühstück betrunken servierte. Lieber sprach man über den entsetzlichen Lärm aus der gegenüberliegenden Fabrik des Instrumentenbauers Alphonse Sax. Jules war überzeugt, dass sich sein geliebtes Seidenäffchen aus Verzweiflung darüber aus dem Fenster gestürzt hatte.

Verachtet man die Brüder angesichts ihrer Ignoranz? Nein, sie taten, was sie konnten, lässt Sulzer in diesem ungewöhnlichen literaturhistorischen Roman wissen. Es menschelt, aber man bleibt stets diskret.