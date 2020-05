Nachruf: Der schnelle Strich der Ewigkeit

Der Künstler Cy Twombly, der am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Rom nach langem Krebsleiden starb, hielt all diese Kritiken und Diskussionen zeitlebens von sich fern.

Nach Studien in Boston, New York und am "Black Mountain College" in North Carolina stand Twombly gemeinsam mit seinen Freunden Jasper Johns und Robert Rauschenberg an einem Wendepunkt der Kunstentwicklung in den USA. Doch 1957 übersiedelte Twombly nach Rom - gerade, als New York sich als Zentrum der Kunstwelt etabliert hatte und die Weichen vom Abstrakten Expressionismus in Richtung Pop und Minimal Art gestellt wurden.



Dort - und später in seinem Domizil in der Ortschaft Gaeta - schuf Twombly fortan seine poetischen, historisch inspirierten, ausgeklügelten und doch mit sichtbarer Leichtigkeit gemalten Bilder. Seine Scheu vor der Öffentlichkeit trug mit der Zeit zur Aura des Künstlers bei: Gemeinsam mit seinen selbst für Kenner schwer zu entziffernden Bild-Text-Kombinationen ergab sich der Eindruck eines Genies, dessen Denken weit über die Gegenwart und das vordergründig Begreifbare hinausreicht.