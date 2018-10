Nachruf auf Montserrat Caballé: Die Letzte der Allergrößten

Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Foch, die Ikone und Inkarnation Kataloniens, verließ gestern im 85. Lebensjahr unsere Welt. Neben Renata Tebaldi und Maria Callas war sie die letzte der allergrößten Sopranistinnen des letzten Jahrhunderts.

Caballé bestieg, ungewöhnlich für die heutige Zeit, behutsam und langsam die Stiegen zum Weltruhm. Am Stadttheater Basel begann sie als Ensemblesängerin mit der Ersten Dame in der „Zauberflöte“ und sang dort im dritten Jahr die „Salome“, um anschließend weitere drei Jahre in Bremen zu singen.

Als sie 1965, kurzfristig und ohne Probe, in der New Yorker Carnegie Hall Marilyn Horne als Donizettis „ Lucrezia Borgia“ ersetzte, wurde sie weltberühmt und debütierte im selben Jahr schon an der New Yorker Metropolitan Opera als „Margarete“ in Gounods „Faust“. Barcelonas Gran Teatro Liceo blieb bis zuletzt ihre Heimatbühne, wo sie in Richard Strauss’ „Arabella“ debütierte und bis zu Richard Wagners Isolde und Brünnhilde ihr Repertoire erweiterte.

Es gibt und gab in der Operngeschichte keine andere Sängerin, welche ein so breites Repertoire gesungen hat. An der Wiener Staatsoper debütierte sie am 28. Februar 1959 als „ Donna Elvira“ in Mozarts „Don Giovanni“ und kam im Mai desselben Jahres noch einmal als „Salome“.