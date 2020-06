Nach Anzeige: Islam-Streit um deutschen Comedian Dieter Nuhr

Ist das schon Herabwürdigung einer Religion? Nuhr ist einer der wenigen deutschen Entertainer, die sich satirisch auch mit Fragen des Islamismus auseinandersetzen. Er selbst habe "gar keine Lust, als große Speerspitze des Antiislamismus dazustehen", sagte er nun zur Welt. Allerdings: "Ich würde mir wünschen, dass wir so etwas hätten wie eine Bürgergesellschaft, die gemeinschaftlich sagt, wir haben bei uns Meinungsfreiheit, wir haben bei uns Bürgerrechte, die lassen wir uns nicht nehmen." Was an den kritisierten Passagen "antiislamisch" sei, verstehe er nicht. Und wiederholt eine andere, kritischere Passage aus einem seiner Programme: "Ich finde ja viel wichtiger, dass der Islam nur da tolerant ist, wo er nicht an der Macht ist." Die Debatte dürfte weitergehen.