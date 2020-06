N. Erpulat: "Ich bin ein Erfolgskanake"

Sie haben gesagt, würde man Ihnen den Integrationsbambi verleihen, würden Sie ihn sich in den Arsch schieben. Welches Wort nervt Sie mehr: Integration oder Multikulti?

Das Wort Multikulti mag ich, mein erster Job war in Berlin bei "Radio Multikulti". Ich habe in der Türkei unter der Monokultur gelitten, es war zum Schreien. Ich habe fast verzweifelt jemanden gesucht, der anders ist, andere Wurzeln hat, nicht weiß, hetero, männlich ist. Mit dem Wort Integration habe ich tatsächlich Probleme, weil es so oft missbraucht wird. Ein Beispiel: In Deutschland hat ein Migrant der dritten Generation einen Ehrenmord begangen. Das ist schrecklich und dumm ...



Aber?

Aber, wenn die Zeitungen schreiben: Er ist ein schlechtes Beispiel für Integration, schickt ihn heim! Was soll das heißen? Heim nach Berlin-Kreuzberg? Der Typ ist dort geboren, in die Schule gegangen, spricht Deutsch, aber nicht Türkisch – wer könnte integrierter sein? Trotzdem, natürlich sind solche wie der nicht auf der Matte. Das ist ein massives Problem, das müssen wir als Gesellschaft untersuchen und versuchen zu lösen.



Sie sind mit „Verrücktes Blut“, das in Wien in der Garage X läuft, und demnächst auch in Norwegen und Dänemark inszeniert wird, mit einem Schlag berühmt geworden. Sie arbeiten nun am Volkstheater. Erwartet man von Ihnen auf alles den postmigrantischen Blick?

Natürlich gibt es manchmal diese Erwartung. Aber hier ist das nicht so. Hier gibt es keine Einschränkung, was meinen künstlerischen Blick auf Gorkij betrifft. Michael Schottenberg hat mir das Angebot auch schon gemacht, bevor "Verrücktes Blut" am Ballhaus Naunynstraße (das derzeit die künftige Ko-Intendantin der Wiener Festwochen, Shermin Langhoff, leitet) herauskam. Klar, war ich da schon "der türkische Regisseur". Das bin ich auch alles: Regisseur, Linkshänder, Türke ...

Und?

Schwul. Bei mir ergeben zwei Minus ein Plus. Ich erfülle so viele Antiklischees, bei mir greifen so viele Vorurteile gegen türkische Männer nicht: Die schlagen ihre Frauen, zeugen mindestens fünf Kinder, stinken, weil sie sich nicht waschen... Wenn man schwul ist, fällt das weg. Letzteres, weil wir Schwule ja sehr körperbewusst sind, wie alle wissen. (Er lacht.) Ich habe auch in "Verrücktes Blut" diese Klischees ironisiert und am Ende dekonstruiert. Im Wissen übrigens, dass 40 Prozent des Publikums die Ironie nicht mitkriegen, sondern sich bestätigt fühlen. Da muss man halt auch durch.