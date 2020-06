Mysteriöse Klimt-Dame im KHM

Dem Kunsthistorischen Museum Wien ist ein frühes, bisher kaum bekanntes Porträt von Gustav Klimt vermacht worden. Das Bild, das eine unbekannte Dame zeigt, ist neuesten Erkenntnissen Zufolge rund um das Jahr 1895 entstanden und wurde dem Museum testamentarisch vermacht. Nach einer ausführlichen Erforschung und Restaurierung wird es von 22. Mai bis 31.August in der KHM-Gemäldegalerie (Kabinett XXIV) der Öffentlichkeit präsentiert. Die Schenkung war schon 2013 über die Bühne gegangen, das Art Newspaper hatte am Mittwoch als erstes darüber berichtet.

Das Porträt ist in der Fachwelt bekannt und findet sich auch in den maßgeblichen Klimt-Werkverzeichnissen - ausgestellt war es offenbar noch nie. Von den Klimt-Experten Tobias Natter und Alfred Weidinger war das Bild auf 1880 bzw. 1888 datiert worden, doch nach der Reinigung des Werks sprachen sich beide für eine spätere Datierung aus: "(...) Das Inkarnat (die Hautfarbe, Anm.) zeigt eine geradezu „impressionistisch“ flirrende Oberfläche aus rosafarbenen, blauen und orangen Tönen, die vergleichbar erst in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre in Klimts Werk begegnet", erklärt KHM-Kurator Guido Messling.