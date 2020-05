Mutis triumphaler Rückzug auf Raten

Die Salzburger Festspiele 2011 werden als musikalisch besonders erfolgreich in Erinnerung bleiben. Das liegt an den szenischen Opern-Neuproduktionen, bei denen die Wiener Philharmoniker bestachen. Das liegt aber auch am Konzertprogramm, bei dem die Wiener Philharmoniker zumindest bisher ebenso im Zentrum standen. Das Orchester spielt heuer in Salzburg auf einem Niveau, das selbst bei diesem grandiosen Klangkörper nicht selbstverständlich ist.



Nach bejubelten Konzerten mit Pierre Boulez und Christian Thielemann wurden die Wiener Philharmoniker nun im Großen Festspielhaus mit einem weiteren Maestro gefeiert: Mit Riccardo Muti für die Interpretation der "Messa da Requiem" von Giuseppe Verdi.



Dieses geistliche Werk, komponiert nach dem Tod des Schriftstellers Alessandro Manzoni und 1874 uraufgeführt, enthält ja durchaus opernhafte, also weltliche Elemente, ohne dabei aber je in Oberflächlichkeit zu verfallen wie etwa das "Stabat Mater" von Rossini, das zuletzt in Salzburg zu hören war. Für Muti, der am Opernpult ebenso zu überzeugen vermag wie bei Konzerten, ist dieses Meisterwerk geradezu ideal, um seine herausragenden Fähigkeiten auszuspielen.