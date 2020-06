Zartes Pflänzchen Popmusik in Gefahr

KURIER: Der angekündigte Ausstieg des ORF aus dem Musikfonds hat für Proteste in der Szene gesorgt. Welche Auswirkungen erwarten Sie sich dadurch?

Ilias Dahimène: Ich denke der ORF will über solche Aktionen vor allem die Gebührenrefundierung durchsetzen, ich kann noch nicht abschätzen wohin sich das alles bewegen wird. Die Vorgehensweise ist ein bisschen cheap.

KURIER: Wie wichtig ist der Musikfonds für die Arbeit von Seayou Records?

Dahimène: Der Musikfonds hat für Seayou keine unmittelbare Bedeutung. Der Musikfonds ist in erster Linie eine Förderung für Tonstudios/Produzenten, in zweiter Linie für Künstler/Bands die eine um 50% ermäßigte Aufnahme erhalten. Seayou hat 2012 1000€ Showcase Förderung erhalten aus dem Exporttopf des Musikfonds die aber zu 100% an unsere Bands weitergegeben wurden.

KURIER: Welche Fördertöpfe stehen kleinen Labels zur Verfügung und in welcher Intensität nutzen Sie diese?

Dahimène: Der wichtigste Topf ist der SKE Fonds der AUME der aus Mitteln der Leerkassettenabgabe gespeist wird. Dieser vergibt eine Vielzahl an kleinen Zuschüssen (Seayou bekommt seit 2009 zw. 2500-5000€/Jahr), eine Methode die sich als sehr effizient und belebend für die Szene erwiesen hat. Es gäbe noch einen SKE Fonds der LSG Produzenten der jedoch von den Major Labels kontrolliert wird die sich die Leerkassetteneinnahmen, unserer Meinung nach zu Unrecht, de facto unter sich aufteilen. Aus Steuermittel gibt es weder auf Bundes- noch auf Landesebene Fördermöglichkeiten für kleine Musiklabels abseits klassischer Musik.

KURIER: Was bräuchte es noch?

Dahimène: Wir würden uns über eine dem Verwertungsgesellschaftengesetz besser entsprechenderen Verwendung der SKE Mittel der LSG Produzenten sehr freuen.

KURIER: Wie sähe die Szene ohne einschlägige Förderschienen aus?

Dahimène: Ehrlich gesagt: Meiner Meinung nach gar nicht so viel anders, der wichtigste Impulsgeber ist aus unserer Sicht der SKE Fonds der AUME. Wir stehen dem Musikfonds aufgrund seiner Förderrichtlinien durch die er zu einem Fördergeber für Tonstudios wird sehr kritisch gegenüber und finden die Verteilung der Mittel sehr ineffizient. Der Aller-Allwichtigste Impulsgeber ist aber noch immer die Mentalität der Künstler, Labels, Agenturen etc die 24/7 ihrer Leidenschaft nachgehen mit minimalen materiellen Belohnungen. Aber wir beschweren uns nicht, "we're having the time of our lives."