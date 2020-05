Nova Rock, Tag 2: Wenn jemand nass wird, ist es lustiger

Wolfgang Ambros

Im Anschluss kommt das vielleicht merkwürdigste Konzert das 11.Nova Rock:darf die Late-Night-Schiene bespielen. Und anders als bei seinen Vorgängern Scooter,undhat sein Auftritt nichts latent Komödiantisches an sich.wirkt nach Operationen an der Wirbelsäule körperlich stark geschwächt, in der Tat hat man ihn noch nie so verletzlich auf einer Bühne gesehen. Er wirkt unsicher, manche Ansagen klingen merkwürdig – etwa, als er betont,habe „Lass mi amoi no d’Sunn aufgehn sehn“ „noch zu Lebzeiten“ geschrieben – logisch, als Toter wird er keine Lieder mehr komponiert haben.

Ambros steht trotz der späten oder eher frühen Stunde einem riesigen Publikum gegenüber, das von der ersten Minute an nach „ Schifoan“ brüllt, setzt aber auf stille („Erste große Liebe“, „Bleib bei mir“) und rare Lieder („Schaffnerlos“, „Wem heut ned schlecht is“) und bringt erst zum Schluss die großen Hits wie „Zwickt’s mi“ oder „Zentralfriedhof“. Dennoch hören ihm Tausende bis zwei Uhr früh aufmerksam zu. Ein Phänomen.