Weit und breit keine Hipster in Sicht

Das Nova Rock wollte davon lange nichts wissen, hielt es wie die Katholiken unter Papst Benedikt XVI. Auf äußerliche Veränderung wird mit Verhärtung reagiert. Auch musikalisch. In den letzten Jahren waren vor allem Metal-Jünger auf ihre Kosten gekommen. Das Ritual verlangte es.

Heuer hat das Nova Rock dieser Entwicklung endlich Rechnung getragen. Ein neuer "Green Camping"-Platz mit gepflegten Luxus-Zelten, der auch hervorragend angenommen wurde, ein nicht zu groß geratener Funpark, eine hochwertige "Genussarena Burgenland" für den anspruchsvolleren Gaumen zeugen davon.

Das neue Festivalgelände steht zwar noch immer im Nirgendwo zwischen Windrad-Park und Ackerland, ist also nach wie vor furchtbar staubig, dafür besser angelegt. Die kurzen Wege zwischen den beiden Hauptbühnen (Red- und Blue-Stage) sind eine Wohltat. Dazu wurde musikalisch zumindest verhalten Neues serviert: Kraftklub, Frank Turner, Friska Viljor, Fiva MC lieferten den Beweis, dass das auch hervorragend angenommen wird.

Für den größten Jubel sorgten aber auch 2015 die alten Härteeinlagen: Die Toten Hosen am Samstag, Slipknot am Sonntag. Dazu der gefeierte Auftritt von Five Finger Death Punch, einer echten Hausnummer unter Metal-Fans. Dass die Metaller in ironisierter Hipster-Manier auch zu Scooter abtanzen wollten, muss wohl als Ausreißer nach oben gewertet werden. Der entbehrliche Auftritt der Mötley Crüe ist das zweite Streichergebnis des Nova Rock 2015.

Und so werden auch 2016 wieder mehr schwarze T-Shirts in der sengenden burgenländischen Sonne zu sehen sein als im beim trendigen Primavera an der Mittelmeerküste.

Es entscheide bitte jeder selbst, was ihm da lieber ist.

