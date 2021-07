"Der Feminismus gab mir viel Kraft"

Mit den Arctic Monkeys, Bloc Party und Get Well Soon bietet das "Harvest Of Art"-Festival, das am 13. Juli im Festival-Zelt von Wiesen stattfindet, auch in seiner zweiten Auflage wieder Spitzen-Acts der Alternative-Szene. Einer der Headliner ist heuer die Britin Kate Nash, die nicht nur ihr neues Album "Girl Talk“" sondern auch ihre kompromisslose Einstellung ins Burgenland mitbringt.



Warum haben Sie Ihr neues Album „Girl Talk“ in Los Angeles aufgenommen?

Kate Nash: Ich musste dringend aus London raus, und ich wollte mit Produzent Tom Biller arbeiten, der dort lebt. Ich wohnte während der Aufnahmen in einer Art Schloss in Echo Park, das einem Antiquitäten-Sammler gehört. Das war unglaublich inspirierend. Man konnte in der Früh rausgehen und frische Grapefruits vom Baum pflücken. Und im großen Ballsaal, wo ich aufnahm, war ich umgeben von ausgestopften Tieren. Es gab einen Tiger, einen Wolf, einen Eisbären und einen Gepard.

Sie klingen auf „Girl Talk“ punkiger und wütender als bisher. Wie kam es dazu?

Ich bin als Person nicht wütender, als ich immer war. Ich war immer schon sehr leidenschaftlich bezüglich der Dinge, die mir am Herzen liegen oder gegen den Strich gehen. Aber davor hatte ich eine sehr schwere Zeit, sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene. Ich machte eine schmerzhafte Trennung durch und wurde dann noch von meiner Plattenfirma rausgeschmissen.

Warum das?

Vermutlich, weil ich mich nicht kontrollieren lasse. Weil ich mich weigere, mich so anzuziehen, wie sie das wollen, oder Songs aufzunehmen, die ich nicht will. Aber noch eines zu dem neuen Sound: Ich habe auch gelernt, Bass zu spielen. Das war sicher auch ein großer Einfluss.

In Ihren Songs geht es oft um Feminismus...

Ich sehe mich auch als Feministin. Das liegt daran, dass meine Mutter uns dazu erzogen hat, aufgeschlossen für alles zu sein und selbstbewusst für unsere Überzeugungen einzustehen. Sie hat uns immer in politische Diskussionen verwickelt und jede unserer Meinungen kritisch hinterfragt. Und als ich dann in die Musikindustrie kam, wurde ich mit starken sexistischen Tendenzen konfrontiert. Der Feminismus gab mir da viel Kraft.

Wie haben sich die sexistischen Tendenzen geäußert?

Oh, da gab es so viel dummes Zeug. Sie sagten, ich wäre zu fett, zu hässlich. Und in den Medien druckten sie Fotos, wo sie meine Akne heraushoben und mit Pfeilen darauf zeigten. Außerdem schreiben die Medien über Musikerinnen immer in einem so herablassenden Ton – weit mehr als bei Männern. Und einmal durfte ich nicht zu einer Awards-Verleihung, weil ich den Ruf habe, „schwierig“ zu sein. Trotzdem werde ich meinen Mund nicht halten.



Wie auch in Bezug auf die russische Punkband Pussy Riot, die sie nach der Verhaftung mit einem Brief an Präsident Putin unterstützt haben.

Genau. Denn ich fand, dass ihr Protest in der Kirche eine Frage des Geschmacks und nicht des Gesetzes war. Und dass die Gesetze dort nichts taugen.



INFO

Das Harvest Of Art 2013 findet am 13. Juli im Festival-Zelt von Wiesen statt. Karten gibt es unter www.musicticket.at.