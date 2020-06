Museum in Italien will Kunst verbrennen

Mit der spektakulären Verbrennung von Kunstobjekten will ein privates Museum für zeitgenössische Werke in Süditalien auf seine finanzielle Notlage aufmerksam machen. "Ohne Investitionen ist es besser, die Kunstwerke zu zerstören", begründet das CAM genannte Museum in Casoria bei Neapel seinen ungewöhnlichen Schritt. Dieser Akt der Verzweiflung folge auf vergebliche Hilferufe an nationale und europäische Stellen, erklärt das von Antonio Manfredi geleitete CAM (Casoria Contemporary Art) in einer Mitteilung vom Dienstag.



"Die 1.000 internationalen Kunstwerke der zeitgenössischen Sammlung würden sowieso wegen der Gleichgültigkeit der Institutionen vor der Zerstörung stehen", erläuterte der CAM-Direktor. Jetzt sollten wöchentlich drei Kunstwerke zerstört werden, beginnend mit einem Bild der französischen Künstlerin Severine Bourguigon. Diese habe ihre Zustimmung erklärt. Das Museum listet für die Verbrennung ein Dutzend Kunstwerke internationaler Künstler auf. Alle Künstler seien während der Aktion anwesend oder via Internet dabei.