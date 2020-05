Mumok: Wie Pop-Art nass und dreckig wurde

Am Beginn steht, nein, hängt eine große Verunsicherung. Eine große Pappmaché-Scheibe, dazu seltsame Gebilde aus bemalter Wellpappe, eine " Strahlenpistole", die auch riesige Hoden darstellen könnte. Was die Besucher im Eingangssaal der neuen mumok-Ausstellung empfängt, ist weit von dem entfernt, was man sich gemeinhin unter "Pop Art" vorstellt.

Die Schau " Claes Oldenburg – the Sixties" katapultiert ihre Besucher statt dessen in die Installation "The Street", die der 31-jährige Oldenburg 1960 in zwei Versionen in New York zeigte.