MQ: Nach dem Wohnzimmer kommt die Kunst

Daniela Enzi, die das Programm des Areals als Mitarbeiterin und zuletzt als interimistische Leiterin maßgeblich mitgestaltet hatte, bleibt dem MQ vorerst als Prokuristin erhalten. Enzi war eine jener 29 Bewerberinnen und Bewerber, die innerhalb der offiziellen Frist ihre Unterlagen eingereicht hatten. Strasser dagegen hatte im Juni in einem persönlichen Gespräch mit Schmied sein Interesse bekundet und eine Bewerbung nachgereicht. Die Ministerin, die mit fünf der 29 Bewerber "vertiefende Gespräche" führte und die Entscheidung in Abstimmung mit Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny traf, ging nicht auf die Gründe für die Ablehnung von Enzi oder anderer Bewerber ein. Sie erklärte jedoch, dass ihr ein "Blick von außen" wichtig gewesen sei. Strassers Qualifikation entspreche "in nahezu idealtypischer Weise" den Anforderungen des MQ, so Schmied.



Der Manager, der vor seiner Tätigkeit als Immobilien-Verantwortlicher das Linzer Kulturzentrum Posthof leitete, war schon 2009 von Schmieds Ministerium in die Aufsichtsräte der Bundestheater entsandt worden. Zudem ist Strasser Aufsichtsrat der Vereinigten Bühnen Wien. Als Obmann des Wiener Theatervereins agiert er als Eigentümervertreter für Theaterhäuser wie das Brut und den Dschungel Wien im MQ. Durch Letzteres ergebe sich nun ein Interessenskonflikt, sagt Strasser. Er will seine Obmann-Funktion noch vor seinem Amtsantritt im MQ zurücklegen.