"Mozart kann purer Rock sein"

Bei Mozart ist schon „alles gemacht worden“, sagt der künstlerische Leiter der Stiftung Mozarteum, Matthias Schulz.

Oder: zumindest fast.

Die Mozartwoche (24. Jänner bis 3. Februar) versucht sich an etwas, das „für Salzburg neu ist“, wie Schulz im KURIER-Gespräch schildert. Die szenische Aufführung von „ Lucio Silla“ soll sich nämlich an der „historischen Aufführungspraxis“ orientieren, und zeigt sich damit „im Gewand der Zeit Mozarts“. Ähnlich wie in der Originalklang-Umsetzung gibt es eine zeitadäquate Optik, Personenführung, Gestik. Für Schulz ist besonders wichtig, dass dieser Zugang zu Mozart „nicht als rückwärtsgewandt wahrgenommen“ wird. „Nichts gegen Regietheater“, betont Schulz.