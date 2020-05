Monty Python: Live im Juli 2014 in London

Das Leben hat wieder Sinn, die Ritter der Kokosnuss reiten wieder (nach belieben noch ein paar lustige Python-Zitate einfügen).

Jedenfalls: Es ist bestätigt. Die legendäre Komikertruppe Monty Python wird im Juli 2014 wieder gemeinsam live auf der Bühne stehen. Dies haben die verbliebenen Mitglieder am Donnerstag in London bekanntgegeben.

Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam und Terry Jones wollen "sehen, ob wir noch lustig sind", sagten sie bei einer Pressekonferenz. Sie wollen "einige der größten Monty-Python-Hits" zeigen.

Der Auftritt ist für den 1. Juli geplant, Tickets gibt es ab 25. November.

Die Vorstellung findet in der O2 Arena der britischen Hauptstadt statt, die Platz für 20.000 Zuschauer bietet. Zum geplanten Ticket-Preis in Höhe von 80 Pfund (96 Euro) witzelte Idle, sie seien „nur 300 Pfund billiger als die (Rolling) Stones“. Auf die Frage, warum er und seine Kollegen nach dieser langen Zeit wieder zusammen auftreten, antwortete er scherzhaft: „Wir versuchen alle, Terry Jones' Hypotheken zurückzuzahlen.“ Die Zuschauer dürften sich jedenfalls auf „ein bisschen Comedy, etwas Musik und ein ganz kleines bisschen Senioren-Sex“ freuen, so Idle.