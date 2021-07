Warum Roboter mit Cocktails anstoßen

Monochrom

An der Schnittstelle von Sex und Technologie erzieltemit der „Arse Elektronika“ auch in den USA große Aufmerksamkeit (ein YouTube-Video wurde rasch zensiert).

Das Kollektiv, das 1993 in Stockerau gegründet wurde und dessen erste Verwirklichung eine dicke Zeitschrift war, arbeitet seit jeher in den unterschiedlichsten Medien, im Themenbereich zwischen Kunst, Technologie, Philosophie und Schmäh. Monochrom ist in der ausufernden Sprache der Kunsttheorie ebenso zu Hause wie in der Science Fiction-Abteilung des Comic- und Computerspielladens: Wo sonst treffen einander die Themengebiete Roboter und Cocktails als bei der jährlichen „Roboexotica“-Konferenz?