Mörbisch: Wenn die Welt einmal nicht so wunderbar ist

Intendant Serafin und viele Künstler suchten in den Büros Zuflucht und sahen via ORF 2, was auch hätte sein können. Tolle Stimmen in einem schönen Ambiente und in der Regie von Brigitte Fassbaender. Die Aufzeichnung der Generalprobe machte es möglich. Und an die 362.000 Zuseher bescherten dem ORF einen Marktanteil von 20 Prozent. Nicht schlecht für eine Konserven-Produktion.



Harald Serafin selbst war gedanklich dann auch schon im Jahr 2012. Da zeigt er - zum Finale seiner Intendanz - die "Fledermaus" von Johann Strauß. Mit einer absoluten Top-Besetzung: Helmuth Lohner wird inszenieren und den Frosch spielen. Serafin gibt den Gefängnisdirektor Frank. Die weiblichen Hauptrollen sind mit Alexandra Reinprecht und Daniela Fally toll besetzt.