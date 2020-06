Sanfte Melodien für die schwarze Luft

Auf ihrem soeben veröffentlichten zweiten Longplayer gehen Moderat jenen Weg weiter, den sie 2009 mit ihrem titellosen Debütalbum und Songs wie " Rusty Nails" eingeschlagen haben: Es treffen kanckige Beats auf sphärische Keyboardflächen. Die aufdringliche Snare konterkariert die liebliche Stimme von Sascha Ring und eine Bassline zum Niederknien wird von einer bezaubernden Melodie aufs offene Meer getragen: Meeresrauschen. Dann ziehen noch Chöre und bedrohliche Klangwolken am Horizont auf, ein Synthie-Donnergrollen schneidet sich langsam durch die aufgeladene Atmosphäre. Das ist Knusperelektronik für große Hallen und auf höchstem Niveau produziert. In Stücken wie "Bad Kingdom", "Let In the Light" oder "Gita" werden die Genregrenzen locker übersprungen, vermischen sich Party und Tiefgang, Slow-Motion-Gesang und druckvolle Beats auf wundervolle Art.

KURIER-Wertung: **** von *****

