"MM flash": Neues Web-TV über Medienthemen

Die Branchenzeitung MedienManager startet eine eigene wöchentliche Web-TV-Sendung über Medien namens "MM flash". Unter www.mmflash.at (siehe Link unten) gibt es jeweils ab Donnerstag einen aktuellen zehnminütigen Überblick über die Branche zu sehen. Verbreitet wird dieses Format, das diese Woche erstmals on air ging, außerdem über Newsletter. Hauptmoderatorin ist die frühere Präsentatorin des ehemaligen ORF-Wirtschaftsmagazins "Schilling", Gerlinde Maschler.



Themen der ersten Sendung, die am Donnerstag bei einer Pressekonferenz präsentiert wurde, sind die aktuell veröffentlichte Media-Analyse, der Tod von Apple-Gründer Steve Jobs, Datensicherheit in Medienunternehmen sowie ein privates Porträt über den Chef der Tiroler Moser Holding, Hermann Petz. Als Partner hat "MM flash" den ORF, den KURIER, APA-OTS, die Vermarkter IP und Goldbach sowie die Fachhochschule Wien an Bord.