Mitterer-Tatort: "Es ging alles gut aus"

Ein Tiroler Bauunternehmer lässt Mazedonier für sich schuften, ohne für ihre Arbeit zu zahlen. Als er auf seiner Baustelle ermordet wird, fällt der Verdacht auf sie. Sogar bei Inspektor Franz "Pfurtschi" Pfurtscheller brennen da die Sicherungen durch. Fremdenfreundlich ist anders ...

"Auch das ist eine wahre Geschichte", so Mitterer, dem's mittlerweile so geht, "dass mich die Leut' anreden und sagen: Du, ich muss dir was erzählen, daraus musst einen Tatort machen."

Sieben mazedonische Schwarzarbeiter verputzten Rohbauten in einem Tiroler Ort. Geld sahen sie keines.

Mitterer: "Es wurde Winter, die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt. Die sieben lebten in einem Baucontainer ohne Fenster, ohne Strom, ohne Heizung, ohne sanitäre Anlagen. Dann erschien die Polizei, die Männer wurden in Handschellen gelegt und nach Skopje abgeschoben."