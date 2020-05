Mit Musik wollte er die Seele zur Ruhe bis ins Nirwana erheben

Am Dienstag ist er mit 92 Jahren in einem Krankenhaus im kalifornischen San Diego gestorben.

„Die indische Musik“, sagte er, „ist religiösen Ursprungs. Die Europäer betrachten sie gern als eine Art Droge, die zur Liebe stimuliert. Aber das ist sie keineswegs. Sie will vielmehr die Seele zur absoluten Ruhe, bis ins Nirwana erheben.“

Er trat in Monterey und Woodstock auf, inspirierte die Beatles zu „Norwegian Wood“ und „Within You, Without You“ und war

Musikberater und Peter Sellers’ Vorbild für seine Rolle als Hrundi V. Bakshi in „Der Partyschreck“ von Blake Edwards.

Shankar improvisierte ähnlich wie die Jazz-Musiker. „Aber unsere Variationen“, sagte er, „reichen viel, viel weiter. Wir variieren nicht nur das Thema in 72 Tonarten, sondern ständig auch den Rhythmus.“