Mit den Ideen Gassi gehen

Lachende Postkästen und schlürfende Badenixen – Das junge Künstlertrio " Mentalgassi" sorgt mit seinen Installationen für Unterhaltung auf Berlins Straßen. Wie die meisten Street-Artists, machen sie das am Rande der Legalität – weshalb sie im eMail-Interview mit KURIER.at auch nicht ihre Namen verraten wollen. Nur soviel: "Angefangen haben wir mit Graffiti. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Das ist jetzt aber bestimmt schon 15 Jahre her." An sonntäglichen Spaziergängen mit dem Hund eines Mitbewohners diskutierten sie damals über Gott, die Welt – und insbesondere Kunst. 2006 war daraus dann der Name „ Mentalgassi“ geboren. Seitdem verbinden sie in ihren humorvollen Installationen Street Art, Grafik-Design und Fotografie: