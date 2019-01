Michel Houellebecq versteckt die Liebe hinter dem Widerlichen

Sehr gelangweilt hat er sich nicht, als er „ Serotonin“ schrieb – den finsteren Roman, der am vergangenen Freitag in Frankreich mit 320.000 Exemplaren startete und morgen, Montag, auf Deutsch in den Handel kommt (80.000). „ Serotonin“ schimpft auf die EU, das schon, und Frauen haben stets für Sex bereit zu sein – trotzdem ist das Buch Medizin gegen hart gewordene Herzen. Verabreicht ausgerechnet von Houellebecq. Und es ward sehr gut ...

Man muss aufpassen, den 62-Jährigen nicht mit seinen „Figuren“ – aktuell mit der 46-jährigen männlichen Frustbuchtel Florent-Claude zu verwechseln. Muss man? Es fällt von Mal zu Mal schwerer. Wetten, dass Houellebecq NICHT Le Pen wählt, werden nicht angenommen.

Jedenfalls ist Florent-Claude ein Unsympathler. Schwulenfeindlich, sexistisch – der Kerl trennt nicht einmal seinen Mist. Er ist der Erzähler. Aus einer nahen Zukunft redet er zu uns. Als ehemaliger Berater des Landwirtschaftsministers redet er vom Niedergang der Milchbauern, jede Woche 100 Konkurse, alles – sagt er – wegen der EU-Reglementierungen; und er beobachtet, wie Bauern mit Blockaden den Verkauf brasilianischer Milch verhindern... den es jetzt nicht gibt. Houellebecq malt schwarz.