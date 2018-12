metoo: Die Chefin muss jetzt selbst ran

Die #metoo-Debatte war ins Rollen gekommen, als Berichte über jahrzehntelange sexuelle Übergriffe des mächtigen Produzenten Harvey Weinstein öffentlich wurden. Sie zeigten, wie widerwärtig sich mächtige Männer gegenüber Untergebenen verhalten konnten, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Über Soziale Netzwerke entdeckten immer mehr Menschen den Hashtag #metoo für sich. Und viele Frauen aus unterschiedlichsten Generationen und Gesellschaftsschichten brachen ein oft jahrelanges Schweigen über unerwünschte Nähe, sexuelle Gewalt oder einfach nur den Dauerbrenner der immer noch nicht abgeschafften Schlechterstellung von Frauen in Beruf und Gesellschaft.

Hollywood als Nukleus dieser globalen Awareness-Bewegung tut sich allerdings schwer mit der eigenen Vorreiter-Rolle. Man steht nämlich vor heiklen Herausforderungen: Die roten Teppiche für die Awards-Saison (von Golden Globes bis Oscars) werden gerade ausgerollt und die Society-Reporter werden diesmal nicht nur nach der Abendrobe oder dem Wetter fragen. Die großen PR-Berater, die Hollywood am Laufen halten, versuchen daher Strategien abzustecken, die sie ihren Klienten mit auf den Weg geben, berichtete die New York Times. Das Kalkül: Wer den Mund zu weit aufmacht, könnte auch bestraft werden, #metoo hin, Internet her. Denn das männlich dominierte Hochglanz-System Hollywood hält in seinen unveränderten Strukturen unsichtbare Fallstricke bereit.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences etwa, die die Oscars vergibt, besteht zu 72 Prozent aus Männern, 87 Prozent ihrer Mitglieder sind weiß. Was Schauspieler und Produzenten gewissermaßen vor die Wahl stellt, offen zu sagen, was falsch läuft (nämlich ein System, das von mächtigen, weißen Männern dominiert wird), oder brav zu nicken und sich nur ja keine Chancen auf eine Statuette zusammenzuhauen. Selbst wenn man den pragmatischen Weg der floskelhaften Oberflächlichkeit wählt, droht die Gefahr, sich beim Publikum unbeliebt zumachen, den zu viele Frauen sind in die Debatte eingestiegen und blicken erwartungsvoll nach Hollywood. Ein teuflisches Dilemma. Und wieder sind die Männer schuld.