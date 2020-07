Met: Antisemitismus-Streit um Oper

Vorausgegangen waren Gespräche Gelbs mit der Anti-Defamation League, die weltweit gegen Antisemitismus kämpft und sich gegen die Ausstrahlung ausgesprochen hatte. Auch sie empfindet die Oper nicht als antisemitisch. Die Oper könne jedoch in Zeiten wachsenden Antisemitismus – "insbesondere in Europa", so Gelb – falsch ausgelegt werden.

Die Entscheidung Gelbs rief scharfe Kritik hervor: Der amerikanische PEN-Club fand es "verstörend", dass eine Vorstellung dem weltweiten Publikum vorenthalten werde, "nicht weil darin etwas falsch ist, sondern weil irgendjemand, irgendwo diese falsch auslegen könnte". Mehrere gewichtige Medien übten ebenfalls Kritik an der Met: Der Guardian bezeichnet die Absage als "fehlgeleitet".

In der Oper geht es um die Ermordung von Leon Klinghoffer, der 1985 auf dem Schiff Achille Lauro von Palästinensern in seinem Rollstuhl erschossen und über Bord geworfen wurde. Die Oper gibt beiden Seiten Stimmen, und hat seit der Uraufführung 1991 in Brüssel für Kontroversen gesorgt. Klinghoffers Töchter lehnen die Oper ab. Aufführungen der Glyndebourne Festival Opera und der Los Angeles Opera wurden abgesagt.

Kritik an der Met kommt nicht zuletzt vom Komponisten selbst: Adams sagte in der New York Times, dass die Met einer "Einschüchterung nachgegeben" hat.

"Es liegt in der Natur von Kunst, Meinungsverschiedenheiten hervorzurufen", kommentierte die New York Times. "Wagner hatte gut dokumentierte antisemitische Haltungen. Soll die Met die ,Meistersinger‘ absagen?"