Zwischen Pflicht und Kür: Parteispenden als Klotz am Bein

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Wäre es nach der ÖVP gegangen, würden wir schon in zwei Wochen den nächsten Nationalrat wählen. Es kam anders, und so konnte ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz an diesem Montagabend noch in einem einigermaßen gemütlichen Setting, in einem ORF-Wintergarten geschützt vor Abkühlung und Elefanten-Tröten - beim letzten Sommergespräch mit Tobias Pötzelsberger Platz nehmen.

Gemütlich deswegen, weil es bei diesem Format auch Fragen von dieser Sorte gibt: "Sind Sie ein Mann der Mammutbäume oder eher ein Mann der Wüste?"; es ging um Kurz’ Kalifornien-Urlaub. Oder: "Stellen Sie sich vor: Sonnenuntergang, Sie sitzen ganz entspannt am Strand; was ist denn da das Getränk Ihrer Wahl?" Weil Kurz bei der Beantwortung der sommerlichen Abschlussfrage etwas zögerte, half Pötzelsberger nach: "Sagen wir, Antialkoholisches ist leider gerade aus."