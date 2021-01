Wie der virtuelle Jubel bei den Hahnenkamm-Rennen funktoniert

Button drücken statt Daumen drücken: Nach dem Neujahrskonzert 2021 kommt der nächste Impuls für interaktiven Applaus bei einem Top-Ereignis in Österreich. Das TV-Signal des ORF wird am gesamten Ski-Rennwochenende in Kitzbühel mit virtuellen Jubelgesängen und anderen akustischen Signalen angereichert. Die Intensität kann dabei via App-Steuerung von den Zuschauern beeinflusst werden.



Als Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel hat die Liechtensteiner WWP-Group gemeinsam mit dem Telekomanbieter A1 und dem ORF diese "virtuelle Fanaktivierung" konzipiert.