TV-Tagebuch: Hausordnung für Flüchtlinge "wie bei Kuraufenthalt"

Die Erwähnung des Wortes „ Kuraufenthalt“ im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in staatlichen Einrichtungen ist aber schon bemerkenswert. Für einen Aufschrei in der Runde sorgt es nicht. Meinl-Reisinger reagiert noch am stärksten: „Ein bissl ein Pflanz ist das schon, es gibt noch einen rechtsstaat.“ Sie verweist auf die Auflösung des Waldhäusl-Flüchtlingsquartiers in Drasenhofen und sieht noch anderes, das „uns nach Schwarz-Blau III beschäftigen wird.“

Stern: „Da wird’s Untersuchungsausschüsse geben.“

Das Wort „ Untersuchungsausschuss“ dürfte Listengründer Pilz zu Hause gern gehört haben.

Für das Thema Sicherheit hatte sich Stern das Thema „Frauenmorde“ aufgehoben. „Mir ist wurscht welchen Pass ein Mörder hat“, sagte Stern, nur 0,3 Prozent der in Österreich aufhältigen Afghanen würden einer Straftat verdächtigt. Sie forderte mehr Investition in Gewaltschutz und Täterarbeit ein, „egal, ob In- oder Ausländer“. Mit nur 210 Millionen Euro könne man gesellschaftliche Folgekosten von 3,7 Milliarden Euro jährlich verhindern.

Dann setzte auch die SPÖ-Chefin noch einmal zu kräftiger Kritik an: Die Regierung führe keinen Dialog mit dem Parlament, es fehle das Miteinander, vielmehr wolle man Gesellschaftsschichten gegeneinander ausspielen, damit gefährde man die soziale Sicherheit und riskiere einen „Spalt in der Gesellschaft“. “Es ist kalt geworden in diesem Land und es fehlt das Miteinander“, sie sehe darin eine Gefahr für die Sicherheit.