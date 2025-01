Das Fernsehprogramm steht gerade ganz im Zeichen des Wintersports: Am Wochenende finden die Rennen in Kitzbühel statt, nächste Woche folgt Schladming und auch die ORF-Serie „School of Champions“ über ein Elite-Ski-Internat geht am Montag in die nächste Staffel.

Ein passender Zeitpunkt also für Puls4, um die Doku „Das Ende einer Skination“ zu zeigen. In Österreich wird immer weniger Skigefahren, erfährt man da. Das liegt zum einen am Geld: Die Testfamilie aus Niederösterreich gibt für einen Skitag über 200 Euro aus. Und dann ist da noch die Sache mit dem Schnee. Von dem gibt es bekanntlich immer weniger, deshalb wird auf Kunstschnee gesetzt. An der Stelle hätte man gerne gehört, was Klimaforscherinnen und Umweltschützer dazu zu sagen haben und wie diejenigen, die weiterhin Skifahren wollen, das nachhaltiger tun könnten. Damit sollte sich die Skination nämlich auch befassen.