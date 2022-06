Serien werden kurz und knackig: Die Neuigkeiten der "LA Screenings"

Die für Bogad-Radatz auffälligste Produktion fällt in diese Kategorie „Internationale Produktion“: „The Lazarus Project“, eine achtteilige Thriller-Serie von Sky UK mit Emmy-Nominee Paapa Essiedu („I May Destroy You“). Darin geht es um eine Geheimorganisation, die die Zeit zurückdrehen kann, wenn der Welt der Untergang droht. „Eine hochwertig produzierte, spannende Geschichte mit einem charismatischen Hauptdarsteller.“ Regie führte der Deutsche Marco Kreuzpaintner („Der Fall Collini“). Dass die Produktion ab Herbst auf Sky läuft, ehe sie für lineare TV-Sender erwerbbar wird, ist für die Serien-Chefin kein Problem. „Wir sprechen ein anderes Publikum an.“ Das aber sehr wohl für Serien mit Event-Charakter zu begeistern sei. „Das hat uns ,Chernobyl‘ deutlich gezeigt“, das in ORF1 ein unerwartet großer Quoten-Erfolg war.

Ein klarer Trend in LA war auch, dass für die Streaming-Plattformen verstärkt Mini-Serien produziert werden. „Das passt gut für potenzielle Event-Programmierungen in ORF1“, erklärt Bogad-Radatz. Ein Beispiel neben „The Lazarus Project“ war etwa die sechsteilige Serie „The Undeclared War“ von Channel 4 und NBCUniversal, hochkarätig besetzt mit Mark Rylance („Dunkirk“) und Simon Pegg („Star Trek“). Im Mittelpunkt stehen Analysten der britischen Spionageabwehr, die einen Cyberangriff auf das Wahlsystem abwehren müssen. Mit Gemma Arterton („Ein Quantum Trost“) aufwarten kann der Sechsteiler „Funny Woman“, eine Adaption von Nick Hornbys „Funny Girl“, über eine Schönheitskönigin, die in den Swinging Sixties versucht, als Comedian in London berühmt zu werden.

„Funny Girl“ steht auch für den vorherrschenden Eskapismus, den Bogad-Radatz konstatiert. Ein weiteres Beispiel: Von der Neo-Western-Serie „Yellowstone“ kommen ein Prequel „1883“ und ein Sequel „1932“ (mit Harrison Ford und Helen Mirren).