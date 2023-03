ProSieben gewährt Berlusconi-Vertreterin Aufrsichtsratssitz

Anders bei Kellnerovas PPF, die vor kurzem eingestiegen ist und nach eigenen Angaben vom Dienstag die Beteiligung an ProSiebenSat.1 inzwischen auf 10,1 Prozent aufgestockt hat. Die Holding wolle auch im Aufsichtsrat vertreten sein und habe sich mit dem Unternehmen dazu bereits in Verbindung gesetzt, hieß es in einer Mitteilung weiter. PPF ist der Ansicht, dass ProSiebenSat1 „eine faire Vertretung aller wichtigen Aktionäre im Aufsichtsrat sicherstellen sollte“.

Die Investorengruppe PPF wird laut „Business Insider“ aber keinen Aufsichtsratssitz bekommen. Insgesamt werde über die Vergabe von vier Posten in dem Kontrollgremium entschieden.

Neue Strategie

Der seit November amtierende neue Vorstandschef von ProSiebenSat1 Bert Habets will demnächst die neue Unternehmens-Strategie präsentieren. Laut Business Insider soll dabei deutlich werden, dass die DNA des Konzerns in der Unterhaltung liege. Das Streaming-Angebot solle stark ausgebaut werden.

ProSiebenSat.1 musste soeben die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und auch die ordentliche Hauptversammlung wegen "regulatorischen Fragen" Jochen Schweizer mydays betreffend verschieben.