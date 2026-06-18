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Medien

"Presse"-Geschäftsführer Nowak zum neuen VÖZ-Präsidenten gewählt

Will "Kooperation leben". Folgt auf "Salzburger Nachrichten"-Herausgeber Dasch
18.06.2026, 15:41

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Neue VÖZ-Spitze mit Rainer Nowak (re.) im dunklen Anzug und Maximilian Dasch im hellen Anzug

Rainer Nowak ist der neue Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ). Er wurde am Donnerstag bei einer Generalversammlung einstimmig gewählt und folgt in dieser Funktion auf "Salzburger Nachrichten"-Herausgeber Maximilian Dasch. Dieser agiert künftig als Vizepräsident und wird die Präsidentschaft des Vereins MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung - übernehmen.

Anspruchsvolle Zeiten

"Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben", wurde Nowak in einer Aussendung zitiert.

Die weiteren VÖZ-Vizepräsidenten sind Horst Pirker (VGN), Eugen A. Russ (Russmedia) und Gerhard Valeskini (Krone). Markus Mair (Styria) wurde von Dasch abgelöst und ist nun Mitglied im VÖZ-Präsidium - wie auch Gert Bergmann (NÖN), Richard Grasl (KURIER) und Alexander Mitteräcker (Standard).

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