Patricia Aulitzky: Landkrimi-Einstand für eine Unangepasste

Am Ende wurde es eine Art „Innsbruckerisch“. Aber „der Prozess der Sprachfindung war für mich auch eine Reise in Sachen Identität, woher ich eben komme, auch wenn ich zu Hause nie Tirolerisch geredet habe, weshalb ich im Dorf auch immer ein wenig die Außenseiterin war. Sich das über eine Rolle zu erobern, war faszinierend.“

Die Auftaktgeschichte um Lisa Kuen ist kein weichgespülter Alm-Krimi mit der früheren „Lena Lorenz“-Darstellerin. Ganz im Gegenteil eröffnet sich Potenzial, „weil Lisa nicht nur die Funktion der Ermittlerin hat. Sie ist hart und gut in dem, was sie macht. Sie trägt aber auch diese Dunkelheit in sich. Sie hat noch einiges aufzuarbeiten und dieser Fall in seiner Tragweite für sie ist erst der Beginn dessen. Eine tolle, vielschichtige Rolle. Ich hoffe, dass man Lisa Kuen noch besser kennenlernen wird können“, sagt Aulitzky.

Frauen-Dominanz gibt es beim Tiroler Landkrimi übrigens auch hinter den Kulissen, bei Regie, Buch/Kamera, Produktion usw. Aulitzky: „Ich habe noch nie mit einem Team gearbeitet, in dem Frauen so präsent waren und ich habe mich wohlgefühlt. Ich bin aber wie so oft der Meinung, dass es nicht als Erstes ums Geschlecht geht, sondern darum, dass hier Menschen am Werk waren, die das, was sie tun, lieben und können.“