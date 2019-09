ORF: "Zeit im Bild"-Moderatorin kollabierte live auf Sendung

Schock in den Frühnachrichten auf ORF2: Am Montag kollabierte "Zeit im Bild"-Moderatorin Rosa Lyon live im Studio, als sie die 7:30-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendungen moderieren sollte, auf dem Weg zum Moderationstisch. Die Sendung wurde abgebrochen und die Regie schaltete zurück zu "Guten Morgen Österreich". Der Clip des Zusammenbruchs wurde aus der TVthek entfernt und fand so auch nicht den Weg zu Onlineportalen. Offiziell war keine Bestätigung zu erhalten, hinter den Kulissen wurde dem KURIER aber mitgeteilt, Lyon, die vom Studio ins Krankenhaus transportiert worden sein soll, sei wieder auf dem Weg der Besserung.

Ersatz war trotz der frühen Uhrzeit schnell gefunden: Simone Stribl, die Frühdienst als Reporterin schob, sprang ab der 8-Uhr-"ZiB" ein und sammelte so spontan erste Moderationserfahrung.