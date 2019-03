ORF-Stiftungsrat: Nicht alle wollen über Gebühren reden

Wie soll der ORF finanziert werden? Keine zwei Wochen ist es her, da hat die FPÖ ihre Pläne für eine Abschaffung der GIS-Gebühren und eine Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen aus dem Bundesbudget bekräftigt. Dieser Vorstoß sorgte für Debatten, wurde aber von der ÖVP nicht verfolgt. Im ORF-Stiftungsrat, der am Donnerstag am Wiener Küniglberg tagte, fand sich dieses Thema nicht in der offiziellen Tagesordnung.