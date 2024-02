Martin Gebhart wird neuer Chefredakteur des KURIER

Die veränderte Mediennutzung der Österreicherinnen und Österreicher, die fortschreitende Digitalisierung und die Dominanz der Plattformen internationaler Tech-Konzerne bei Information bzw. Werbung stellen die gesamte Verlagsbranche vor große Herausforderungen. Diese Rahmenbedingungen am Medien- und Werbemarkt bringen Medienhäuser verstärkt wirtschaftlich in Bedrängnis. Sinkende Verkaufserlöse bei den Printausgaben bzw. rückläufige Abonnements stehen gestiegenen Kosten bei Rohstoffen und Energie gegenüber. Diese Umbrüche in der Medienbranche machen auch für das KURIER Medienunternehmen eine Neuausrichtung unumgänglich. Der KURIER richtet nach dem Wechsel in der Geschäftsführung nun auch die Chefredaktion und viele weitere Abteilungen des Hauses auf die neuen Herausforderungen aus.

Umstrukturierung in mehreren Stufen Der mehrstufige Umstrukturierungsprozess im Jahr 2024 wird alle Abteilungen des Medienhauses betreffen, auch die KURIER Redaktion. Neben einer inhaltlichen Fokussierung auf das Kerngeschäft wird es auch zu Einschnitten im Personalbereich kommen. Daher wurden am Dienstag bis zu 40 Mitarbeiter:innen des Medienhauses im Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. „Dieser Schritt ist sehr bedauerlich, jedoch notwendig, um für den KURIER eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft abzusichern“, so Geschäftsführer Richard Grasl. In den kommenden Tagen werden Gespräche mit den betroffenen Personen geführt. Mit dem Betriebsrat wurde bereits ein umfassender Sozialplan erarbeitet, der bis zum Ende des Jahres 2024 gilt.

Neue Führung für die Redaktion Ab 1. März übernimmt der bisherige Leiter der KURIER-Innenpolitik Martin Gebhart die Chefredaktion und wird in den nächsten Wochen sein neues Führungsteam formen. „Ich kenne Martin Gebhart als Chefredakteur der NÖN und in seinen Funktionen als Leiter des Chronik- und Innenpolitik-Ressorts. Er hat diese Aufgaben in eindrucksvoller Manier gemeistert und ist in der Phase der Umstrukturierung eine perfekte Besetzung. Gebhart steht für Qualität, Unabhängigkeit und einen fast grenzenlosen Einsatz für die Produkte, die er leitet“, sagt Geschäftsführer Richard Grasl. „Mein Auftrag ist es, den KURIER so wie bisher als Qualitätszeitung mit starker regionaler Verankerung in unseren Kerngebieten Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und den großen Ballungszentren in den anderen Bundesländern zu führen.“

"Es liegen herausfordernde Zeiten vor uns" Der neue Chefredakteur stellt sich den schwierigen Bedingungen: „Es liegen herausfordernde Zeiten vor uns, in denen es wichtiger denn je ist, unseren Leserinnen und Lesern eine vertrauenswürdige und faktenbasierte Berichterstattung auf unterschiedlichen Kanälen zu bieten. Ich freue mich daher sehr, mit 1. März die Rolle des Chefredakteurs zu übernehmen und werde mein Bestmöglichstes tun, um die in mich gesetzten Erwartungen zu erfüllen“, so der designierte Chefredakteur Martin Gebhart. Mit neuen Inhaltsschwerpunkten und innovativen Ansätzen werde die Position des KURIER als führendes Medienunternehmen in Zukunft weiter gestärkt.

Martina Salomon wird eine "aktive" Herausgeberrolle einnehmen Die bisherige Chefredakteurin und designierte Herausgeberin Martina Salomon über die geplanten Veränderungen: „Ich freue mich sehr auf meine aktive Rolle als Herausgeberin, in der ich das KURIER-Medienhaus in einer neuen Phase unterstützen kann. Mit Martin Gebhart habe ich einen erfahrenen Kollegen als Chefredakteur an meiner Seite, mit dem ich seit mehr als fünf Jahren ausgezeichnet zusammenarbeite. Mein Dank gilt dem gesamten Team für die hochprofessionelle Zusammenarbeit. Ich werde den Leserinnen und Lesern des KURIER weiterhin als Leitartiklerin, mit großen Interviews und bei unseren zahlreichen Events zur Verfügung stehen. Meine berufspolitischen Aufgaben im Verein der Chefredakteure, Presserat und Presseclub Concordia übe ich weiterhin mit vollem Einsatz aus.“

Änderungen gibt es auch bei der ROMY Im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses wird auch das Format des österreichischen Film- und Fernsehpreises ROMY verändert. Im Jahr 2024 wird die ROMY ohne Gala in der Wiener Hofburg, aber weiterhin mit ORF-Übertragung vergeben. Die ROMY-Gala ab 2025 wird neu evaluiert und in veränderter Form fortgesetzt. „Dieser Prozess der Modernisierung und Transformation zur Digitalisierung des KURIER Medienhauses hat eine weitere Etappe erreicht. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats unterstütze ich die Entscheidungen der Geschäftsführung, um den langfristigen Erfolg der Verlagsgruppe sicherzustellen“, bestätigt Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder. Auch Christoph Rüth, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, blickt positiv in die Zukunft: „Gerade in Zeiten großer Umbrüche in der Medienbranche braucht es wirtschaftliche Stabilität. Mit dieser Neuausrichtung stellt sich der KURIER den Herausforderungen von heute.“

Publizistische Tradition mit digitalem Fahrplan Seit seiner Gründung im Jahr 1954 hat sich der KURIER als bedeutende Tageszeitung in Österreich etabliert. Seiner demokratischen Blattlinie wird das Medienhaus seit den Anfängen als Nachfolger des „Wiener Kurier“, den der amerikanische Informationsdienst in Österreich seit August 1945 herausgab, bis zur modernen, digitalen Produktion im 21. Jahrhundert gerecht. Vom ersten Chefredakteur Hans Dichand, über Hugo Portisch bis hin zur ersten Chefredakteurin Martina Salomon entwickelte sich der KURIER zu einem vielfältigen Medienhaus. Mit zusätzlichen Printprodukten, wie der KURIER Freizeit, und dem breiten digitalen Portfolio, etwa mit freizeit.at, futurezone.at und Kurier TV, deckt der KURIER die zahlreichen Interessen seiner Leserinnen und Leser bzw. Nutzerinnen und Nutzer ab. Heute wie damals steht der KURIER für qualitativ hochwertigen Journalismus unter der Leitung von Chefredakteur Martin Gebhart und Herausgeberin Martina Salomon. Mit einem klaren Blick für die Zukunft und Veränderungen in der Medienbranche bleibt der KURIER ein wichtiger Akteur in der österreichischen Medienlandschaft. Seit 1988 ist der KURIER über die gemeinsame Produktions- und Vertriebstochter Mediaprint mit der Kronen Zeitung und Kronehit Radio verbunden.