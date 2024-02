Der Neue an der Spitze des KURIER: Martin Gebhart im Porträt

Es ist sicherlich unziemlich, den neuen Chefredakteur des KURIER Medienhaus mit einem batteriegetriebenen Hasen zu vergleichen, aber es liegt halt leider auch nahe. Man kennt derartige Energie nämlich nur aus der Duracell-Werbung: Martin Gebhart ist, trotz herausfordernder Leitungsfunktion, ein Vielschreiber, er berichtet, kommentiert und analysiert, führt Fernsehinterviews, bespricht Podcasts und füllt so nebenbei auch noch regelmäßig große Teile der Niederösterreich-Ausgabe des KURIER, schaut in der Kulturredaktion vorbei, um aktuelle Themen zu besprechen, und vertrat den KURIER auch bisher schon nach außen ( hier finden Sie alle Artikel von Martin Gebhart ).

Journalismusstart

Gebhart wurde am 20. 8. 1961 in Wiener Neustadt geboren und wuchs in Krumbach (Buckelige Welt) auf. Noch als Student – Publizistik und Theaterwissenschaft – ergatterte er 1981 ein Praktikum bei den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN), worunter das (letztlich abgebrochene) Studium litt (in positiver Erinnerung ist ihm eine Seminararbeit über „Robert Musil und das Schwärmen“). Aber dafür nahm seine Laufbahn ihren Anfang.

Ab 1986 verantwortete Gebhart als Redaktionsleiter eine Lokalausgabe, 1995 wurde er CvD fürs östliche Niederösterreich, 2001 stellvertretender und 2006 Chefredakteur – bis 2017.