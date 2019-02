AfD-Chef: Anliegen anderer Parteien "fortschrittlich, demokratisch"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Während im ORF am Wochenende bei „Im Zentrum“ über Digitalisierung und Roboter diskutiert wurde, haben die Privatsender sich diese Woche das Empörungsthema Nummer 1 – das durch ein ORF-Interview losgetreten wurde – nicht entgehen lassen.

In „Pro & Contra“ auf Puls 4 diskutierte am Mittwoch eine bemerkenswerte Runde, ob Herbert Kickl „bester Innenminister oder Gefahr für die Demokratie“ ist. Da saßen sich die rechtspopulistische Reizfigur Gottfried Waldhäusl, seinesgleichen FPÖ-Landesrat in NÖ und Neos-Abgeordnete Irmgard Griss gegenüber, während mit Florian Klenk (Falter) und Andreas Unterberger (Freier Blogger) zwei journalistische Gegenpole eingeladen waren (dazu weiter unten).

Auf ServusTV hat man noch eine Ecke weitergedacht und die Aufregung um die umstrittenen Aussagen des Innenministers gleich auf das sendereigene Lieblingsthema gemünzt: „Denkverbote: Gift für die Demokratie?“ Damit wird der zentrale Vorwurf einer möglichen Gefahr für die Demokratie gegen die Kritiker selbst gewendet, was auch in der redaktionellen Ankündigung für den "Talk im Hangar 7" durchscheint: „Prompt und brachial kamen die Reaktionen und Forderungen, als FPÖ-Innenminister Herbert Kickl erklärte, dass das Recht der Politik zu folgen habe und dass auch die vor Jahrzehnten geschlossene Menschenrechtskonvention nicht auf ewig in Stein gemeißelt sei.“

Die Alarmisten

„Alarmistisch“ seien die Schlagzeilen in diesen Tagen gewesen, sagt Moderator Michael Fleischhacker eingangs, es sei vor einem „Angriff auf den Rechtsstaat, einem Ende des Grundkonsenses und vor faschistoiden Fantasien“ gewarnt worden.

Schon der Titel „Denkverbote“ enthalte Ideologie, sagt hingegen der frühere profil-Chefredakteur Herbert Lackner und fragt: „Wo gibt’s ein Denkverbot in Österreich?“

Aber zurück zum Start: Eingeladen war eine rechtspopulistische Reizfigur aus Deutschland, nämlich AfD-Chef Alexander Gauland. Für die FPÖ sprach Menschenrechtssprecherin Susanne Fürst, zudem war noch der Welt-Journalist Dirk Schümer zu Gast, der sich Sorgen um die Debattenkultur macht und sagt: "Ein liberaler Rechtsstaat muss es aushalten, wenn alles auf den Tisch kommt."

Als einer der Alarmisten, wie es Servus TV offenbar sieht, war Menschenrechtsexperte Manfred Nowak eingeladen. Der Alarmist agiert dann aber gar nicht so alarmistisch. Kickl könne den Rechtsstaat nicht mit einer Aussage gefährden, sagt Nowak. Man könne natürlich auch völkerrechtliche Verträge überprüfen aber er wies darauf hin, dass die Europäische Menschenrechtskonvention nicht irgendetwas ist, sondern eine Art „Magna Charta der Grundrechte in Europa, die die Nachkriegsordnung sehr stark geprägt hat.“ Diese könne man auch nicht so einfach verändern. „Das ist die Grundlage unseres Rechtsstaates im Nachkriegseuropa, das sind die Regeln des Zusammenlebens in Reaktion auf zwei Weltkriege, den Faschismus, den Holocaust, die sollte man nicht so leicht in Frage stellen, nur weil man Asylwerber schneller abschieben will. Da geht es schon um etwas ganz Fundamentales.“