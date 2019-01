"Im Zentrum": Angriffiger Precht verschonte nur Roboter Henry

Prechts Reaktion fiel gepfeffert aus: „Wenn die Gewerkschaften so weitermachen, wird es sie vielleicht zurecht nicht mehr geben.“ Er glaube zwar ebenfalls nicht, dass die Hälfte aller Jobs wegfallen werde. Aber wenn es vielleicht nur 20 Prozent seien, „dann leben Sie hier in Österreich in einem anderen Land“. Dies könne „für Tumulte sorgen.“ „Es nützt überhaupt nichts, sich zu beruhigen, dass neue Jobs geschaffen werden“, sagt Precht. „Inwiefern kann ich den Bankangestellten, der seinen Job verliert, beruhigen, in dem man sagt: ‚Er soll doch Big Data Analyst werden, durch lebenslanges Lernen‘?" Precht weiter: „Der Arbeitsmarkt ist doch kein Nullsummenspiel." Viele Leute, die ihren Job verlieren, „werden nicht in den Jobs arbeiten, die neu geschaffen werden“, daher brauche es vonseiten der Politik "verdammt gute Ideen“.

Teiber versicherte, „keine Beruhigungspillen“ verabreichen zu wollen. „der digitale Wandel muss gestaltet werden und man muss die Beschäftigten mitnehmen.“ Konkreten Maßnahmen konnte die Gewerkschaftschefin aber nicht nennen, sie sehe die Politik gefordert. Es gehe ihr um eine gerechtere Verteilung „der Arbeit, die übrig bleibt", also eine Arbeitszeitverkürzung.