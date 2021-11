"Successon": Nach „Vatermord“ gehen die Intrigen erst so richtig los

Die Lust an „Succession“ bedeutet perverses Vergnügen. Die Serie „you love to hate“ ist bevölkert mit niederträchtigen Superreichen, denen man nicht im Mondschein begegnen möchte. Und doch folgt man gebannt ihren Intrigen, Gehässigkeiten und emotionalen Showdowns.

Der Grund für den zwingenden Erfolg von „Succession“ liegt nicht nur in der exquisiten Besetzung und der exakten Milieu-Recherche in die Welt der Billionäre, sondern auch in der brillanten Dialogkomik. Nicht zufällig kommt der britische Serienmacher Jesse Armstrong vom Comedy-Fach und spickt die fiesen Konversationen seiner machtberauschter Unsympathler mit beißendem Witz. Als Inspirationsquellen dienen ihm die Financial Times ebenso wie Dostojewskis „Schuld und Sühne“.