Drei Minuten für Millionen: Austro-Start-ups pitchen in London

Sie sind gekommen. Trotz strömenden Regens. Dutzende britische und internationale Investoren. Sie wurden eingeladen, ihre Millionen in österreichische Start-ups zu stecken. Ob sie am Mittwochmorgen tatsächlich so zahlreich im Londoner AußenwirtschaftsCenter erscheinen würden, war nicht so sicher. In der Finanzmetropole gilt nämlich: „Wenn es schüttet, fällt das Interesse an Investitionen“, sagte der Wirtschaftsdelegierte Christian Kesberg am Sonntag davor

Obwohl er nur scherzte, blieben die heimischen Entrepreneure, die diese Investoren für sich begeistern wollten, bis zuletzt gespannt. Diese Start-ups waren acht ausgewählte österreichische junge Unternehmen in der Wachstums- und Expansionsphase und Teilnehmer der sogenannten Pitching Days, die von der Außenwirtschaft Austria, dem Austria Wirtschaftsservice i2 Business Angels und der Jungen Wirtschaft organisiert wurden.

Sie fanden jetzt zum zehnten Mal statt und wollen Jungunternehmern helfen, Kontakte und Kapital im Ausland zu sammeln. Wer diese Woche in London dabei war, brauchte Risikokapital oder wollte vorfühlen, wie seine Geschäftsidee in den britischen Markt passen könnte. Nur 180 Sekunden hatte jeder Gründer Zeit für seinen Pitch.

In der Anglosphäre

Warum ausgerechnet London? Die Gründerinnen und Gründer aus den Bereichen Medtech, Biotech, Software und Fintech brauchen viel Geld. Die Plattform Instahelp.me etwa, die rasche psychologische Hilfe online anbietet, buhlte um ein Investment von 360.000 Pfund – sie will in der Anglosphäre – dem englischsprachigen Raum – Fuß fassen. Presono, ein Präsentationstool, das Powerpoint Konkurrenz machen will, pitchte sogar um zehn Millionen Euro.

Für solche Summen ist Österreich nicht die richtige Adresse. Das Vereinigte Königreich hat den am besten entwickelten Venture Capital Markt in Europa – allein 2017 wurden hier drei Milliarden Pfund in Tech-Start-ups gesteckt. Zum Vergleich: 2017 flossen in Österreich 133 Millionen Euro in Start-ups.

Die Hauptstadt Großbritanniens ist aber ein hartes Pflaster. Der Wirtschaftsraum der Anglosphäre ist riesig: Die englischsprachigen Länder machen 33 Prozent des globalen BIP aus, 1,75 Milliarden Menschen sprechen Englisch – eine Zielgruppe, die viel von einer Geschäftsidee verlangt. „ London an sich ist sehr kompetitiv, sehr hochpreisig. Man muss schon was geleistet haben, um hier zu leben“, erklärt Matt Kuppers, CEO von Startup Manufactory.

Nicht das Produkt verkaufen

Der Deutsche hat es geschafft. Er lebt hier, hat selbst drei Mal gegründet und ist ein Kenner der Szene. Er half den österreichischen Entrepreneuren in den vergangenen Tagen beim letzten Schliff ihrer Pitches. Start-ups, die hier erfolgreich sein wollen, müssten nach dem Credo „Sell a profit, not a product“ präsentieren. Die Gründer haben mit ihrer Geschäftsidee die Lösung für ein Problem? Gut für sie.

Doch davon gehen die Business Angels und Venture Capital-Fonds aus. Sie fragen viel mehr: Wie lässt sich aus dieser Idee Geld für mich machen? Umgekehrt sind die Investitionssummen dementsprechend hoch. Wer nur 100.000 Euro braucht, pitcht woanders.

Andrew Firmston-Williams, der für die Firma Innvotec Limited pro Jahr zehn bis 20 Millionen in Tech-Geschäftsideen investiert, war jedenfalls zufrieden mit der österreichischen Darbietung. „Österreichische Ideen können hier gut mithalten.“ Mit zwei der Start-ups will er Gespräche führen.

Wertvolles Feedback

Für britische Investoren, erzählt Rafael Rasinger von der WKÖ Außenwirtschaft, könnten Start-ups aus Österreich gerade jetzt besonders attraktiv sein. „Viele sind unsicher, was der Brexit mit sich bringt. Vielleicht möchten sie mit Investments in Europa einen Fuß in der Tür haben. Das könnte eine neue Chance sein.“ Die Performance bei den Pitching Days ließe aber auch Kapitalgeber in Österreich aufhorchen. Denn: „Sie sind ein Hinweis darauf, welche Geschäftsideen internationales Potenzial haben.“

Für die designierte Junge-Wirtschaft-Vorsitzende Christiane Holzinger sind die Millionen, die hier zu holen wären, Nebensache. „In erster Linie gibt es hier Feedback. Und die Start-ups können herausfinden, ob sie sich vorstellen könnten, sich hier niederzulassen. Denn das wäre bei einem Investment die Voraussetzung.“ Vorstellen können sich das viele. Ob es tatsächlich dazu kommt, wurde mit den Investoren nach den Pitches unter vier Augen besprochen. Manche glänzten dabei.

Die Erfolge der Start-ups bei den bisherigen Pitching Days jedenfalls haben bewiesen: Dabei zu sein, zahlt sich aus – für Entrepreuneure und für Investoren. Und dass, wenn es um gute Ideen geht, das Wetter nachrangig ist. Wer schlussendlich auch mit Geldregen rechnen darf? Das werden die kommenden Wochen zeigen.