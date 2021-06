Drehstart für "Das Netz" mit Tobias Moretti, Adam Sadler und Nicholas Goh

Als Projekt ein Novum

„Ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie „Das Netz“ ist ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde. Nicht zuletzt deshalb macht es uns schon ein wenig stolz, sowohl Initiator als auch Co-Produzent dieses anspruchsvollen Serienprojekts zu sein und einmal mehr das Potenzial und die Innovationskraft von ServusTV demonstrieren zu können.“, so Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV.

„ServusTV nimmt mit dem Netz an einem internationalen TV-Event teil, welches es in dieser Form noch nie gegeben hat, weil die Charaktere und Geschichten der einen Serie in den Serien der anderen Länder mitspielen. Das Netz öffnet einen Erzählkosmos, der in seiner Größe und Verflechtung die ganze Fußballwelt spiegelt, die Leidenschaft und die Korruption, die ein Teil von ihr sind.“, sagt Matthias Hartmann, Creator von „Das Netz“.