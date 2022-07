Der kleine Blonde mit der großen Klappe: Das war "DSDS"

Spott war gewissermaßen Bohlens Gemüse - wenn er etwa sagte: „Ich hab‘ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“

Und dann natürlich das Sch-Wort. Bohlen: „Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und ‚nem Eimer Sch***e? - Der Eimer.“ - „Für mich kannst du keinen Respekt fürs Schwimmen erwarten. Weil Sch***e schwimmt auch!“

Wenn „Dideeer“ gut aufgelegt war, dann beließ er es bei: „Dein Talent ist null und null ist dann noch aufgerundet.“

Und wenn es ein bisschen gehobener sein sollte, hörte sich das so an: „Ja, dein Talent hat geglänzt. Leider durch Abwesenheit.“

Vorwürfe

Die Kritik an Bohlens Sagern, die wiederholt auch sexuelle Anspielungen enthielten, gipfelte 2007 in einem Prüfverfahren der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) wegen „möglicher sozialethischer Desorientierung von Kindern und Jugendlichen“. Der Vorwurf: Durch eine Identifikationsfigur wie Dieter Bohlen würde antisoziales Verhalten als cool und erfolgversprechend dargestellt. Respektlosigkeit im Umgang sei elementarer Bestandteil der Show.

RTL räumte zwar ein, dass Bohlen Kandidaten in zum Teil grenzwertiger Weise bewerte, betonte allerdings den Drang der Kandidaten zur Selbstdarstellung, diese würden „im Übrigen auch über die redaktionelle Gestaltung ihres Auftritts umfassend aufgeklärt“.

Die KJM entschied dennoch, dass RTL gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßen habe, auch durch die Inszenierung der Auftritte einiger Kandidaten. Dem Erfolg der Show tat dies vorerst keinen Abbruch.

Vorbild

„DSDS“ war 2002 aus der britischen Show „Pop Idol“ hervorgegangen. Der dortige Bohlen war Simon Cowell, der nach zwei Ausgaben allerdings seine eigene Show „The X Factor“ startete.

Bohlen blieb RTL aber treu und in der achten Staffel konnte „DSDS“ immer noch einen Schnitt von mehr als sechs Millionen Zuschauer pro Show verzeichnen. In Staffel vier hatte es allerdings einen ersten deutlichen Rückgang in der Phase der „Top 20“-Samstags-Liveshows gegeben. Das wurde auch auf den Kult um die Castingphase zurückgeführt, die mit ihrem Comedy-Charakter rasch zur Hauptsache geworden sei.

Legendär war an den Liveshows zumindest der immens lange Spannungsaufbau vor der Verkündung der Televoting-Ergebnisse.