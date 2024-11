Adele Neuhauser als Transfrau: "Ich habe auch gefragt, ob es okay ist, dass ich das spiele"

Das Drehbuch von „Vorstadtweiber“-Autor Uli Brée habe Neuhauser „von Anfang an in den Bann gezogen“, erzählt die Schauspielerin im KURIER-Gespräch. „Mir war wichtig, dass nicht reißerisch und voyeuristisch erzählt wird, was ich Uli auch nicht zugetraut hätte – aber dass er sich dem Thema so sensibel annähert, damit habe ich nicht gerechnet.“

„Es ist einer der schönsten Filme geworden, die ich je gemacht habe“, sagt Adele Neuhauser über ihr neues TV-Projekt: In „Ungeschminkt“ (heute, Mittwoch, 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen) spielt sie die Transfrau Josefa, die nach dem Tod der Mutter in ihr Heimatdorf in den Bergen zurückkehrt – zum ersten Mal, seit sie es vor mehr als 40 Jahren im Streit verlassen hat. Damals lebte sie noch nicht offen als Frau.

Josefas Geschlechtsangleichung liegt im Film bereits in der Vergangenheit. Als sie ihr altes Zuhause aufsucht, wird sie dort mit ihrer Ex-Frau Petra (Eva Mattes) und ihrem Jugendfreund Blume (Ulrich Noethen) konfrontiert. „Sie erkennt, dass da noch große Liebe ist – aber auch, dass große Verletzungen passiert sind. So sind alle gezwungen, sich endlich hinzusetzen und miteinander zu reden. Es dauert eine Zeit, bis sie es tun – aber sie tun es und das ist sehr heilsam.“

Darf man das?

Sie habe sich Dokumentationen angeschaut und in der Literatur recherchiert, was es bedeutet, eine Geschlechtsangleichung vorzunehmen, erzählt Neuhauser über die Vorbereitung auf ihre Rolle. „Und ich habe Gespräche mit Transpersonen geführt und dabei auch gleich gefragt, ob es okay ist, dass ich das spiele.“ Immer wieder wird diskutiert, ob auch Menschen, die diese Erfahrung nicht selbst gemacht haben, Transpersonen in Filmen spielen dürfen. „Von meiner Warte aus gesehen ja – und es war beruhigend zu hören, dass es auch von Transpersonen akzeptiert wurde. Es geht darum, mit welcher Sensibilität man ein Thema behandelt. Das ist mir generell wichtig“, meint Neuhauser. Zum Schauspielberuf gehöre es dazu, sich einer Materie anzunähern – „eben auch aus einer gewissen Distanz heraus.“

Gedreht wurde „Ungeschminkt“ im Frühjahr 2023 in München und Umgebung, von wo Neuhauser ein unfreiwilliges Souvenir mitgebracht hat: Kurz vor Drehende stürzte sie mit dem Fahrrad auf die Schulter und musste operiert werden.

„Jetzt habe ich eine Platte mit neun Schrauben da drinnen. Ich bin also aus Titan“, berichtet sie lachend. Wegen dem Sturz musste ihr Folgeprojekt „Mama ist die Best(i)e“ – ein Krimi für ServusTV – um ein ganzes Jahr verschoben werden und konnte erst heuer gedreht werden. Das Drehbuch dafür schrieb ebenfalls Uli Brée – und die nächste Rolle für Neuhauser hat er auch schon in Arbeit. „Eine ganz andere Geschichte, eine sehr spannende. Aber ich will noch nicht zu viel erzählen“, so 65-Jährige. Konkrete Rollenwünsche würde sie bei Brée nicht deponieren, „weil er immer wieder so tolle Ideen für mich hat“.