"Maximilian I.": Herr der Eheringe

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen bezeichnet der deutsche Jungschauspieler als super. Vor allem von Tobias Moretti konnte er einiges am Set lernen. " Tobias ist am Set, bei den Vorbereitungen wahnsinnig konzentriert und strahlt dabei sehr viel Ruhe aus. Diese Ruhe verkörpert er auch in seiner Rolle als Friedrich III."

Andreas Prohaska musste sich erst in die Geschichte einlesen. Bis zum Start des Projekts habe er wenig über das Schaffen der Hauptfigur seine Dreiteilers gewusst: "Ich habe in der Schule wohl nicht so gut aufgepasst, der Maximilian ist mir entglitten", gibt er offen im Gespräch mit dem KURIER zu. Ähnlich erging es Niewöhner. Für ihn war der Maximilian Neuland. "Da habe ich im Geschichtsunterricht wohl ähnlich schlecht aufgepasst wie Andreas Prohaska (lacht). Ich musste mich daher erst wieder einlesen. Während der Vorbereitung war mir es aber wichtig, den Menschen dahinter zu begreifen: Warum hat er so gehandelt? Was war er für ein Charakter und was war ihm in seinem Leben wichtig?"