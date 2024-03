Max Reinhardt Seminar: Wenn der Gesang selbst Pflegeroboter betört

Als Vordiplominszenierung am Max Reinhardt Seminar hat Lukas Schöppl, 1995 in Oberndorf bei Salzburg geboren, sein erstes eigenes Stück zur Uraufführung gebracht. Und er hat sich dafür ein äußerst versiertes Team zusammengesucht. Mit diesem gelingt ihm auf der Alten Studiobühne ein erstaunlicher Abend, ein kleines, 80-minütiges Gesamtkunstwerk aus Schauspiel, Barockgesang und Performance rund um eine faszinierende, den Raum immer wieder neu teilende Spindwand in Krankenhaus-Speibgrün von Julius Florin.