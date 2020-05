Max-Ophüls-Preis für Film "Michael"

"Ich hatte Angst, dass dieser Film, dass so ein schwieriges Thema bei einem Festival keine Chance hat, weil das den Eindruck erwecken könnte, dass man solche Taten unterstützt", sagte der 40-jährige Regisseur nach der Preisverleihung. Am 26. Jänner kommt Schleinzers Film in die deutschen Kinos. Schauspieler Fuith hatte schon ein Jahr vor Drehbeginn mit der Recherche für seine Rolle begonnen. "Ich habe mich viel in die realen Fälle eingelesen", sagte er der dpa. "Mir ist aufgefallen, dass die Opfer meist schweigen zum Thema, was die Situation dann stets nur noch verschlimmert."

Im Wettbewerb des 33. Festivals Max Ophüls Preis waren sieben österreichische Produktionen vertreten. Es gilt als eines der bedeutendsten Foren für Nachwuchsfilmer im deutschsprachigen Raum, an dem heuer rund 90 Spiel-, Kurz-, und Dokumentarfilme um mehr als ein Dutzend Preise konkurrierten.