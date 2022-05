Matt wird "sein Büro nicht betreten"

Matt scheint im Online-Programm der Kunsthalle als Co-Kurator der Schau "Urs Fischer" (ab 10. 2. 2012) auf. Die Ausstellung "Parallelwelt Zirkus" (ab 4. 5. 2012) sollte Matt mit der freien Innsbrucker Kunsthistorikerin Verena Konrad kuratieren. Die genaue Neuverteilung der Kompetenzen sei laut Patay noch nicht besprochen. Aus Kunsthallen-Kreisen heißt es, dass Matts Wunsch, die kuratorische Assistentin Synne Genzmer als "Statthalterin" einzusetzen, zum Widerstand des Kuratoren-Teams geführt habe.

Patay ließ inzwischen zwei Prüfaufträge ausschreiben, um die Umwandlung der Kunsthalle in eine GmbH sowie die diversen Vorwürfe gegen Matt zu durchleuchten. Zu den Vorwürfen hatte der Verein Kunsthalle bereits einen – für Matt entlastenden – Bericht beauftragt. Patay will sehen, "was man im Sinne der Kosten- und Zeitersparnis davon verwenden kann."