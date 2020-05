Martin Walser: Die Helligkeit tut gut

Im fertigen Roman ruht Feinleins Schicksal inmitten von Percys Geschichte. Percy ist Pfleger. Feinlein war sein Lehrer, auch im Orgelspiel. Früher war das Spital nämlich ein Kloster. Man stelle es sich wie das Vorzimmer zum Himmel vor. Die Insassen melken Kühe, reiten, backen Brot, schweigen, wenn ihnen zum Schweigen ist.

Percy, 30, kümmert sich um die Gemeingefährlichen.

Er bringt Erleichterung. Alle fühlen sich leichter, ist er bei ihnen. Und emporgehoben fühlen sich alle. Auch der Friseur ist ganz glücklich, wenn er Haare schneiden kommt.

Percy ist "geleitet". Das hat ihm seine Mutter, genannt Mutter Fini, gesagt. Die war auch "geleitet". Die hat ihm eingeredet, bei der Zeugung keinen Mann gebraucht zu haben. Eine starke, religiöse Frau.



Martin Walser hat nun viel Platz. 500 Seiten minus jener 80 Seiten "Mein Jenseits". Oft kommt er uns lateinisch, gern zitiert er, und gern schreibt er so, dass man ihn zitieren muss.

Dürfen wir etwas nicht glauben, weil andere nicht daran glauben wollen oder können? - so fragt er.

Glaube ist eine Begabung, so sagt er.

Sein Percy ist kein Unangenehmer, der bekehren will. Er ist nur von Mutter Fini derart "befestigt" worden, dass ihn niemand mehr aus seinem Selbst vertreiben kann. Bei ihm ist 2 + 2 halt nicht 4. Hauptsache, er tut Gutes. Das gilt auch für das Buch: Es nervt. Aber die Helligkeit tut gut.



Es passiert ja kaum etwas. Percy wird langsam berühmt. Er sucht (s)einen Vater bzw. Gott. Er will sogar Augustus Feinlein als Vater adoptieren. Er ist süß. Walser schafft durch ihn viel Licht.

Er schafft auch einiges an Verwirrung -, was ihm gewiss egal ist: Längst schreibt er für sich. Schreibt und schreibt, bis er - hat er dem Stern gegenüber gesagt - seinen Todeszeitpunkt festlegt und sich in der Schweiz eine Spritze geben lässt.



KURIER-Wertung: ***** von *****